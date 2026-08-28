Трето поредно равенство за Дебрецен и Андреев

В мач от 6-ия кръг на унгарското първенство, отборите на Дебрецен и МТК Будапеща завършиха при зрелищно равенство 2:2. Гостите на два пъти повеждаха чрез Габор Юрек (19' - дузпа, 34'), но домакините успяха и двата пъти да се върнат в мача с попадения на Чанад Денеш (30') и ветерана Балаж Джуджак (47'). Българският вратар на Дебрецен Пламен Андреев изигра пълни 90 минути и се отличи със страхотно спасяване през първото полувреме. Тимът му пък записа трето поредно равенство.

Двубоят започна много динамично и в 17-ата минута се стигна до първата по-сериозна ситуация. Бранителят на домакините Бенце Сакал спъна Залан Кереши в наказателното поле, заради което съдията отсъди дузпа.Зад бялата точка в 19-ата минута застана Габор Юрек, който стреля хладнокръвно и откри резултата за гостите – 0:1.

Домакините отговориха подобаващо точно в 30-ата минута. Акош Сандрей получи топката в наказателното поле и с едно докосване я продължи майсторски към Чанад Денеш, който не сгреши и изравни за 1:1.

Радостта на Дебрецен обаче бе кратка, тъй като в 34-ата минута МТК Будапеща отново излезе напред. Габор Юрек получи отличен извеждащ пас в близост до вратата. Първият му опит за удар не се получи добре, но той реагира светкавично и при втория изстрел отблизо прати топката в мрежата за 1:2.

Само четири минути по-късно, в 38-ата минута, гостите бяха близо до трети гол. Залан Кереши отправи опасен удар, но българският страж Пламен Андреев направи страхотно спасяване и остави отбора си в играта.

Веднага след подновяването на играта, в 47-ата минута, Дебрецен възстанови равенството. Легендарният ветеран Балаж Джуджак пое топката и с мощен, емблематичен шут от около 25 метра препарира противниковия вратар за 2:2.

Натискът на домакините продължи и в 63-ата минута те пратиха топката за трети път в мрежата. Попадението на Дебрецен бе отменено заради засада.

След това равенство МТК Будапеща заема 4-то място в класирането с актив от 9 точки. Тимът на Дебрецен се изкачва до 8-а позиция с актив от 6 точки.

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