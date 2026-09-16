Шеф в Байерн се обвърза дългосрочно с клуба

Байерн Мюнхен и спортният директор Кристоф Фройнд подписаха нов договор, съобщават от клуба в сряда. Специалистът продължи контракта си с шампиона на Германия до 30 юни 2029 година. Фройнд заема поста от септември 2023 година. Байерн Мюнхен спечели две титли от Бундеслигата, две Суперкупи на Германия и една Купа на Германия с 49-годишния Фройнд в ръководния си екип.

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Снимки: Gettyimages