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  3. Директор в Байерн: Нещата могат да станат опасни за нас, ако подходим с по-малко усилия

Директор в Байерн: Нещата могат да станат опасни за нас, ако подходим с по-малко усилия

  • 14 сеп 2026 | 16:05
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Членът на Управителния съвет на Байерн (Мюнхен), отговарящ за спорта - Макс Еберл, заяви, че поуката от победата с 2:1 над дебютанта в Бундеслигата Елверсберг е, че отборът трябва „да бъде на 100% във всеки мач“.

„Най-важното накрая е, че победихме. Респект към Елверсберг. Те играят смело, не се смущават и винаги са опасни. Поуката за нас е, че спечелихме, но и че нещата могат да станат опасни, ако подходим с по-малко усилия“, коментира Еберл.

Лукас Петков и Елверсберг затрудниха Байерн, но отстъпиха на баварците
Лукас Петков и Елверсберг затрудниха Байерн, но отстъпиха на баварците

„Трябва да си готов на 100% във всеки мач. Бяхме малко по-пасивни, след като поведохме, но след изравняването се наложи да излезем по-напред. Мисля, че доста отбори ще имат трудности тук“, каза още той.

Вратарят Йонас Урбиг пък се съгласи, че „много отбори ще се затруднят при гостуването на Елверсберг, така че сме доволни от трите точки“. Младият страж започна като титуляр, тъй като Мануел Нойер получи почивка. Младият страж е сред кандидатите и за нов титулярен вратар в националния тим на Германия, когато новият селекционер Юрген Клоп обяви в четвъртък първите си избраници за предстоящите четири мача от Лигата на нациите.

Елверсберг - един от най-малките клубове, играли някога в Бундеслигата, спечели първите си два мача в германския елит, но Байерн сложи край на перфектния му старт, макар да трябваше здраво да се потруди.

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Снимки: Imago

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