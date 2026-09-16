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Кроос разкритикува трима германски национали: Не бяха на Световното първенство

  • 16 сеп 2026 | 18:09
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Новият селекционер на Германия Юрген Клоп ще обяви първия си списък този четвъртък. Преди да станат ясни имената на играчите, които ще участват в първите четири мача от Лигата на нациите, бившият национал Тони Кроос разкритикува остро три от големите звезди на Бундестима.

В своя подкаст „Айнфах Мал Лупен“, където участва заедно с брат си Феликс, световният шампион от 2014 г. изрази разочарованието си от показаното от Александър Павлович, Джамал Мусиала и Флориан Виртц на Световното първенство през 2026 г.

Предизвикан да назове три нови имена, които биха могли да се появят в списъка на Клоп, бившият полузащитник на Реал Мадрид беше... хаплив. „Тук посочих трима играчи, които не бяха на Мондиала - Павлович, Виртц и Мусиала“, отбеляза той.

Дори Феликс Кроос беше изненадан от коментара на брат си, като му отне няколко секунди, за да осъзнае саркастичния тон на Тони. Германия, припомняме, отпадна изненадващо на 1/16-финалите на Световното първенство, след като беше елиминиран от Парагвай след изпълнение на дузпи.

Иначе Тони Кроос все пак прие предизвикателството на брат си, назовавайки трите нови попълнения, които би искал да види в германския състав: Том Бишоф и Ленарт Карл от Байерн и крилото Саид Ел Мала от Кьолн.

Бундестимът ще започне участието си в новото издание на Лигата на нациите на 24 септември в Амстердам срещу Нидерландия. Следват два домакински мача срещу Гърция (27 септември) и Сърбия (1 октомври), както и четвърти двубой в Атина срещу гръцкия отбор (4 октомври).

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