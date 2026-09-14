Компани: Добре е, че побеждаваме и когато не сме на 100%

Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани изрази задоволство от спечелените три точки срещу Елверсберг (2:1), но не спести критиките си към представянето на отбора в дефанзивен план. Белгийският специалист призна, че тимът му е изпитал сериозни трудности при пресирането на противника, но подчерта, че умението да измъкнеш победата в подобни дни е белег за висока класа. Той обоснова и мащабните ротации в състава, като заяви, че те са част от ясна стратегия, а не просто подаръци към футболистите.

„Изправихме се срещу труден съперник на тежък за гостуване стадион. Сигурен съм, че домакините ще вземат много точки тук, включително и срещу водещите отбори. Днес обаче ние имахме своите моменти и можехме да отбележим дори още голове, така че сме щастливи от трите точки. Основният проблем в последните няколко мача остава пропускането на чисти положения. В двубоите срещу Шалке и Будьо/Глимт доминирахме изцяло и пресата ни веднага след загуба на топката беше на много високо ниво. Днес обаче това не се случи. Просто не бяхме на мястото си. Това се дължи и на съперника – те играха смело и боравеха добре с топката. Когато не пресираш правилно, мачът става сложен. Въпреки това е добре, че успяваме да победим, когато не сме на 100%. Това също е качество“, заяви Компани.

След това той разкри логиката си зад мащабната ротация в състава.

„Има ясна логика зад тези решения. Понякога и вътрешното усещане играе роля при подобни избори. Като цяло сме длъжни да даваме игрови минути на момчетата, за да бъдат готови в точния момент. Ако просто чакат през целия сезон и чак тогава се случи нещо, ще бъде твърде късно. Това е част от футбола. Важно е да има аргументи зад тези ротации – тук не става въпрос за раздаване на подаръци на играчите“, разкри белгиецът.

Той коментира и защо отборът все още не може да влезе в топ форма.

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„Вярно е, че първото полувреме днес показа, че имаме още много работа. Не трябва да забравяме, че момчетата нямаха дълга ваканция. Те се завнаха и веднага спечелиха Суперкупата в Дортмунд, победиха Шутгарт и Будьо. Трябва да имаме това предвид. Да, можеше да се справим по-добре през първата част. Наясно сме с това. Подобни моменти се случват по време на сезона и трябва да реагираме на тях. Представянето ни днес не беше мързеливо, но не беше и на 100% активно, с пълна концентрация със и без топка. Въпросът е как да поддържаме това ниво през целия сезон. Точно тук идва ротацията, която аз наричам 'конкуренция'. Трябва просто да продължим напред“, коментира наставникът.

Накрая той говори и за представянето на Майкъл Олисе, който бе използван в ролята на плеймейкър.

„Майкъл има пълна свобода на терена. Целта е да го поставяме там, където може да бъде най-опасен. Най-голямата разлика, когато играе като номер 10 (зад нападателя), е в дефанзивен план, защото зад гърба си няма крайни защитници. Когато топката е в нас обаче, аз му давам огромна свобода. Той може да бъде реална заплаха и от двете позиции. Това е важното в случая“, завърши Компани.

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Снимки: Gettyimages