Треньорът на Залцбург: На стадиона ще бъде много горещо, искаме да направим мача труден за Левски

Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Старши треньорът на Залцбург Дани Рьол говори пред медиите на Националния стадион "Васил Левски". Утре австрийският отбор излиза срещу Левски в Лига Европа. Събитието беше предавано пряко в Sportal.bg.

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"Очаква ни един интересен мач, ще бъде пълен стадионът най-вероятно. Левски започна много добре в шампионата с 8 победи и един равен, и за двата отбора ще бъде важен мач. Ще опитаме да оставим отпечатък в този мач. Има две позиции, за които още не знаем кой ще е титуляр, но утре ще вземем решение. Очаквам двата отбора да опитат да контролират мача, те имат около 80% притежание в лигата, но ще се опитаме да пресираме и да имаме по-голямо притежание на топката, разбира се. Не е толкова важно това, а да бъдем доста агресивни нападение и да приложим контра-преса.

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Ще опитаме да затрудним колкото се може повече Левски, ще наблегнем на различни компоненти, в Европа мачовете имат съвсем друг характер, ще опитаме да пресираме, да направим мача по-труден за тях. Ако има 38 000 на стадиона, ще бъде наистина много горещо тук, знаем какво ни предстои, надявам се да влезем добре в мача. Не съм имал директен контакт с Ралф Рангник, с вратаря имах контакт, добре е, че са с нас, това беше важно за представянето ни през последната седмица. Нашият капитан Ники също се представя много добре в последните мачове", заяви германският специалист.

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Снимки: Imago