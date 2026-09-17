Левски честити празника на София и призова за подкрепа срещу РБ Залцбург

Ръководството на Левски честити празника на София, който съвпадна с историческия сблъсък срещу австрийския гранд РБ Залцбург довечера. „Сините“ приеха съвпадението на Деня на София (17 септември) с първия си мач от основната фаза на Лига Европа като перфектен знак и призоваха за пълни трибуни на Националния стадион „Васил Левски“, определяйки отбора като истинския символ на града.

Ето какво гласи официалното съобщение, публикувано на официалната фейсбук страница на столичния клуб:

„Днес нашата прекрасна столица чества своя празник. Какъв по-добър начин да го отпразнуваме с мач на нейния символ. Всички на 'Васил Левски', за да подкрепим Отбора на народа и символ на града ни. Честит празник, наша любима 'Синя' София!“

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