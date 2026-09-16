Доминик Шмид: Искаме да започнем с победа в Лига Европа

Едно от новите попълнения на РБ Залцбург Доминик Шмид говори заедно с наставника Дани Рьол на официалната пресконференция преди утрешния двубой с Левски от основната фаза на Лига Европа. Швейцарският бранител е категоричен, че отборът ще направи всичко възможно, за да стартира с победа в турнира.

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"Очаквам един интересен мач. Подготвили сме се добре и ще се опитаме утре да се представим добре. Да започнем кампанията в Лига Европа с победа. Ще дадем всичко най-добро. Чувстваме се все по-добре. Има напрежение преди мача. Надяваме се, че ще спечелим", каза Шмид.

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Снимки: Imago