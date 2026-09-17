Мартин Александров преди двубоя с ОФК Хасково: Винаги е сладко да спечелиш това местно дерби

ФК Димитровград 1947 се готви за областно дерби с ОФК Хасково. Срещата от седмия кръг на Югоизточната Трета лига е в събота, 19-ти септември, от 17:00 часа на стадион „Миньор“ в Димитровград. „Жълто-сините“ са в серия от два поредни домакински успеха и ще преследват трети на всяка цена, тъй като предстоящият двубой е изключително значим.

"Това е сладко дерби, в което винаги има заряд. Смятам, че няма нужда от допълнителна мотивация. Става дума за чест и битка между Димитровград и Хасково, която е един малък спектакъл. Малкият Локо (Пловдив) – Ботев (Пловдив), или малкият Левски – ЦСКА. Това представлява двубоят помежду ни.“, сподели един от членовете на управителния съвет на клуба Мартин Александров.

По-рано през кампанията двата тима се срещнаха на терена на хасковлии в среща от турнира за Купата на България. Тогава възпитаниците на Тодор Манев отстъпиха с 0:2. „Те имаха мач за купата вчера, така че ни следва да сме малко по-отпочинали. Надявам се да излезем победители. Винаги е сладко да спечелиш това местно дерби. Със сигурност и те ще искат победата, в което няма спор. Дано всички наши играчи да са здрави.“, добави Александров.

През миналия сезон Димитровград и Хасково не се победиха на стадион „Миньор“ и дори не си отбелязаха гол, но сега ситуацията при домакините е значително по-добра.

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