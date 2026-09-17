Спартак (Варна) уреди защитник

След доста дълги перипетии, левият защитник на Спартак (Варна) Закария Тиндано най-после ще може да бъде използван от треньора Васил Петров. Котдивоарецът вече е с редовни документи и ще бъде на разположение за предстоящия двубой с Локомотив (София).

"Соколите" се подготвят срещу коварен съперник

Тиндано се подготвяше наравно с останалите играчи. В лявата зона той ще се конкурира с намиращия се в чудеса форма Борис Иванов. Междувременно стана ясно, че централният бранител Матео Петрашило е с травма в коляното и ще пропусне мача срещу "железничарите" в неделя.



Пламен Трендафилов

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