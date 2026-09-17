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  3. Феновете на ЦСКА плащат по 20 евро за билет на "Лаута"

Феновете на ЦСКА плащат по 20 евро за билет на "Лаута"

  • 17 сеп 2026 | 15:03
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Феновете на ЦСКА плащат по 20 евро за билет на "Лаута"

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Локомотив (Пловдив) в мач от 10-ия кръг на efbet Лига ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача. Срещата ще се играе на 20 септември (неделя) от 17:45 ч. на "Лаута".

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Пропуските за "армейските" привърженици ще се продават физически на касата, разположена пред гостуващия сектор, на цена от 20 евро. Тя ще бъде отворена в 15:45 ч.

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Домакините са отпуснали общо 1300 билета за фенове на ЦСКА, като онлайн продажба не е предвидена.

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