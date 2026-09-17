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  3. Левски продава официални артикули за мача със Залцбург

Левски продава официални артикули за мача със Залцбург

  • 17 сеп 2026 | 10:18
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Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Левски обяви, че официалните колекционерски артикули, посветени на двубоя със Залцбург, вече са в продажба. В официалния магазин на "сините", както и онлайн, феновете могат да закупят два шала, чаша и програмка.

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"Подчертаваме, че ПФК Левски няма право да произвежда каквито и да било артикули с логото на турнира или на съперниците ни в основната фаза. Всичко, което можем да предложим на феновете, е изпратено директно от УЕФА, като за следващите двубои асортиментът ще бъде доста по-богат", уточниха от "Герена".

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