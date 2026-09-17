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Новите шефове на Левски ще гледат на живо двубоя със Залцбург

  • 17 сеп 2026 | 09:19
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Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Новият Съвет на директорите на Левски ще заеме места в ложите на Националния стадион днес. Бразилецът Еду Гаспар, който ще отговаря за спортно-техническите въпроси, както и сънародникът му Клаудио Праковник, вече обявиха, че ще посетят двубоя с РБ Залцбург от Лига Европа.

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В София се очакват и още двама от новите шефове - Фелипе Берлинер и Матю Чери, а както е известно, последният от тях - Даниел Боримиров, не пропуска мачове на "сините". Гласуваният на сбирката на акционерите Съвет на директорите трябва да проведе и първо заседание. На него ще бъде избран негов председател, както и лице, на което да бъде възложено управлението на дружеството - изпълнителен директор. До момента този пост заемаше именно Боримиров.

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