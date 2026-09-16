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Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
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Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво
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Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди първия сблъсък на "сините" от основната фаза на Лига Европа срещу РБ Залцбург.

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Тренировката на представителния отбор започва в 18:30 часа. Тя ще се проведе на стадион "Георги Аспарухов" и ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите.

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"Имаме футболисти, които имат леки неразположения. Трябва видим как ще приключи тренировката днес с Мехди и тогава ще преценим. Марко също има леко неразположение, вчера се развиха добре нещата, но днес ще преценим. Оливер и Сангаре вече са в нормален тренировъчен процес.

Залцбург е отбор, който има много енергия. Един отбор с много млади играчи, които могат да играят в отбори на световно ниво. Отбор, който се чувства комфортно в това да печели и губи топката. В отворени мачове с голям интензитет и голям капацитет да повтарят усилия на висок интезитет, но и те имат своите слаби страни. Там е нашата възможност да ги намерим. Сляпо вярвам на моите играчи. Това, което правят, е изключително голямо нещо. Спечелихме си тази невероятно възможност да играем в този турнир. Това не сме го правили 16 години. Това е момент, в който всички да се насладят. Трябва да сме наясно къде сме в този момент.

Правим нещата в правилна посока. Напрежението е в другите отбори. Правим крачки в правилната посока. Основната дума сега е да се наслаждаваме. Това винаги минава през това да се представим възможно най-добре и да печелим. Няма смисъл да имаме страх от никого и нищо. Важно е да играем с нашата идея.

Винаги искам да бъда честен. Щастлив съм и благодарен, че мога да бъда в Левски. От първия ден правим крачки в правилната посока. Този сезон нямах съмнение да остана и продължа, защото се правят неща в правилната посока и извън терена. Една от целите, които си поставих, бе да се класираме за европейските клубни турнири", започна той.

"Ще бъде невероятна атмосфера и ще трябва да сме с правилната нагласа. Младите играчи могат да летят през всички 90 минути. Футболните качества не показват дали един футболист е на 19 или на 34. Футболистите в Залцбург могат да играят в топ отбори, както и всички, които са в групата на Ред Бул. Такъв тип футболисти не спират през всички 90 минути, за да дадат всичко от себе си.

Няма да ви кажа кой ще играе в този мач, защото трябва да тренираме и днес, но и самите играчи нямат представа кой ще играе. Има цялото доверие във всички играчи", добави още Хулио Веласкес.

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Снимки: Борислав Цветанов

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