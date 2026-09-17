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  3. Левски без Мубарик, но с Марко Груич срещу РБ Залцбург

Левски без Мубарик, но с Марко Груич срещу РБ Залцбург

  • 17 сеп 2026 | 13:16
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Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви група от 20 футболисти за днешното домакинство на РБ Залцбург от основната фаза на Лига Европа. Двубоят на Националния стадион стартира в 19:45 часа.

Добрата новина е, че Марко Груич ще бъде на разположение за важната среща. Аут от разширения състав обаче остана Мехди Мубарик, който е с проблем след мача във Враца преди четири дни. Извън групата са още Адриан Райчев, Петко Христов, Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов, които са без картотека за Европа. Последните двама са контузени, а в лазарета са и Никола Серафимов и Акрам Бурас.

Левски дава старт на нова приказка в Европа
Левски дава старт на нова приказка в Европа

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Асен Митков, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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