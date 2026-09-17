"Синя фиеста" с Петко Христов преди Левски - РБ Залцбург

Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

От Левски обявиха, че Петко Христов ще бъде част от традиционната "Синя фиеста". Защитникът остана без картотека за европейските мачове и няма да може да помогне на отбора в основната фаза на Лига Европа.

Най-новото попълнение на "сините" ще се срещне с феновете на тима преди домакинството на РБ Залцбург. Двубоят на Националния стадион е тази вечер от 19:45 часа.

Левски дава старт на нова приказка в Европа

Ето какво написаха от клуба:

"16 години чакахме този момент. Левски отново е в основната фаза на турнира Лига Европа! Нека изпълним стадион "Васил Левски" и да помогнем на отбора да стартира ударно срещу Залцбург. Преди мача ви каним да подгреем заедно! Традиционната "Синя Фиеста" се мести от стадион "Васил Левски" на "Юнак". Започваме в 16:30.

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

За автографи и снимки ще ви очаква най-новото попълнение на тима – Петко Христов. Той може да няма картотека и възможност да играе за тима в Европа, но това не пречи да усети "синята" любов. Петко ще бъде на ваше разположение от 17:30 до 18:30.

Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

Очакват ви много хубава музика, качествена храна и настроение. Талисманът "Лъвски" ще радва най-малките. Нека заедно се забавляваме, а след това да превърнем стадион "Васил Левски" в непревземаема крепост".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google