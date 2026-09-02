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Рюдигер прекрати кариерата си в националния отбор на Германия

  • 2 сеп 2026 | 06:33
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Рюдигер прекрати кариерата си в националния отбор на Германия

Централният защитник на Реал Мадрид Антонио Рюдигер обяви, че прекратява кариерата си в националния отбор на Германия. 33-годишният футболист съобщи новината чрез профила си в Инстаграм, изтъквайки като основна причина желанието си да даде път на по-младото поколение.

„След известно време за размисъл, дойде време да прекратя кариерата си в националния отбор и да направя път на по-младото поколение“, написа Рюдигер. „Когато за първи път облякох фланелката на Германия през 2014-а, никога не съм си представял и в най-смелите мечти, че в крайна сметка ще имам 86 международни мача.“

Защитникът, който бе капитан на Бундестима на Евро 2024, завършва международната си кариера с 86 мача за страната си. Той дебютира през май 2014 г., но не бе част от състава, който триумфира на Световното първенство в Бразилия два месеца по-късно. Единственият му трофей с националната фланелка е Купата на конфедерациите през 2017 г.

„Въпреки че не стигнахме до голяма титла в последните няколко турнира и трябваше да понесем някои болезнени поражения, този период беше изключително специален за мен, който ще ме оформи завинаги“, добави той в обръщението си.

Рюдигер благодари на своите съотборници, треньорския щаб и феновете, като специално отбеляза „уникалната атмосфера на нашето домакинско Евро 2024“. Роденият в Берлин футболист се утвърди като ключова фигура в отбраната на Германия през последните години, след като пропусна Евро 2016 заради тежка контузия на коляното и изигра само един мач на Мондиал 2018.

„За мен сега започва нова глава, в която ще се съсредоточа изцяло върху моя клуб“, завърши Рюдигер, който е част от Реал Мадрид от 2022 г.

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Снимки: Gettyimages

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