Тер Стеген впечатлен от Клоп след разговор между двамата

Вратарят на Аякс Марк-Андре тер Стеген каза, че вече е разговарял с новия селекционер на Германия Юрген Клоп и е останал с положителни впечатления. „Беше наистина страхотен разговор“, заяви той пред телевизионния оператор Sky. За него най-важното в момента е да остане здрав и да покаже на какво е способен, „точно както направих през последните седмици“, добави вратарят. Тогава „всичко ще се изясни и ще си дойде на мястото“.

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Тер Стеген трябваше да бъде наследник на Мануел Нойер след първото му оттегляне през 2024-а. Но той беше измъчван от контузии и загуби и позицията си на номер 1 в Барселона. След като прекара втората половина на предишния сезон под наем в Жирона, Тер Стеген в момента е под наем в Аякс. Нойер отново реши да напусне националния отбор след тазгодишното Световно първенство, но не е ясно кой ще бъде първият избор на Клоп. На този въпрос ще бъде даден отговор на 17 септември, когато Клоп обяви първия си състав за мачовете от Лигата на нациите срещу Нидерландия, Гърция и Сърбия.

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Снимки: Gettyimages