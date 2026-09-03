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Треньорът на Щутгарт е доволен от срещата с Клоп

  • 3 сеп 2026 | 21:10
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Треньорът на Щутгарт е доволен от срещата с Клоп

Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес заяви, че срещата му с националния селекционер Юрген Клоп е била „истинско удоволствие“.

„Това беше първият път, когато имах възможността да се срещна с него. Всички в клуба бяхме много доволни от срещата и, разбира се, сме щастливи, че той е тук лично и проявява интерес да работи с нас. Това е нещо много, много позитивно“, каза Хьонес на пресконференция пред медиите.

Клоп, който е родeн в Щутгарт, присъства на тренировката на тима в понеделник и също така гледа мача с Байерн (Мюнхен), който завърши с поражение за „швабите“ с 1:5 миналия петък при откриването на сезона в Бундеслигата.

След като е изгледал тренировката, Клоп се е отделил с Хьонес, като последният каза, че са „обсъдили много неща“. Разговорът е продължил повече от час, а треньорът на националния отбор наблюдаваше един или двама играчи.

„Разбира се, говорихме и за перспективите на играчите, но той е напълно наясно с това, което имаме като потенциал“, каза Хьонес.

Новото попълнение на Щутгарт Дженан Пейчинович се смята за кандидат за националния отбор заедно с капитана Дениз Ундав.

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Клоп в момента е на посещение в няколко клуба от Бундеслигата, преди да обяви първия си национален отбор на Германия на 17 септември за мачовете от Лигата на нациите срещу Холандия, Гърция и Сърбия.

Бившият треньор на Ливърпул пое поста в Бундестима, след като Юлиан Нагелсман се оттегли след разочароващо представяне на Световното първенство тази година.

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