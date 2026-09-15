Клоп вече определи новия номер едно на Германия

Изглежда, че Юрген Клоп е взел решение относно бъдещия титулярен вратар на германския национален отбор. Според информация, разпространена от вестник "Билд", Марк-Андре тер Стеген ще бъде избраният за номер едно, при условие че поддържа добра физическа форма.

34-годишният вратар, който този сезон е под наем от Барселона в Аякс, е бил един от първите играчи, с които новият селекционер се е свързал. Така стражът се готви да се завърне като титуляр в Маншафта след период, белязан от контузии, които го държаха извън терените.

🇩🇪 Jürgen Klopp has named Marc-André ter Stegen as his #1 goalkeeper. The coach personally called ter Stegen to express his confidence in him [@cfbayern, @SPORTBILD] pic.twitter.com/L9RTaVYTxD — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 15, 2026

Вратарят пропусна последното Световно първенство, за което 40-годишният Мануел Нойер беше повикан да пази на германската врата в Северна Америка. Последният от 44-те международни мача на Тер Стеген датира от юни 2025 г. През този сезон играчът, който принадлежи на „каталунците“, вече има седем мача за нидерландския клуб, след като през сезон 2025/26 записа само два за Жирона.

За резервните позиции изборът на бившия треньор на Ливърпул вероятно ще падне върху група млади таланти, като Йонас Урбиг (23 години, Байерн), Александър Нюбел (29 години, Бешикташ) и Фин Дамен (28 години, Аугсбург) са най-добре позиционирани. Обратно, 36-годишният Оливер Бауман от Хофенхайм остава извън опциите на селекционера.

Германия има мачове срещу Нидерландия, Гърция (два пъти) и Сърбия в Лигата на нациите през тази международна пауза.

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