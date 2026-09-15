Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

Ръководството на Левски пусна в продажба билетите за първия мач от основнат фаза на Лига Европа срещу Залцбург. Пропуските се продават на касите пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов", както и онлайн.
"Левскари,
Билетите за двубоя от основната фаза на UEFA Europe League срещу "Залцбург" са в продажба. Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов", както и онлайн.
https://bit.ly/4rwaXeh
За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касите.
Деца до 7-годишна възраст включително ще влизат безплатно на мача.
В деня на мача – 17 септември, при наличие на непродадени билети, ще бъдат отворени касите на Националния стадион "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя", написаха от клуба.