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Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

  • 15 сеп 2026 | 12:24
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Левски пусна в продажба билетите за Залцбург
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Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Ръководството на Левски пусна в продажба билетите за първия мач от основнат фаза на Лига Европа срещу Залцбург. Пропуските се продават на касите пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов", както и онлайн.

"Левскари,

Билетите за двубоя от основната фаза на UEFA Europe League срещу "Залцбург" са в продажба. Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов", както и онлайн.

https://bit.ly/4rwaXeh

За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касите.

Деца до 7-годишна възраст включително ще влизат безплатно на мача.

В деня на мача – 17 септември, при наличие на непродадени билети, ще бъдат отворени касите на Националния стадион "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя", написаха от клуба.

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