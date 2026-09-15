Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

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Ръководството на Левски пусна в продажба билетите за първия мач от основнат фаза на Лига Европа срещу Залцбург. Пропуските се продават на касите пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов", както и онлайн.

"Левскари,



Билетите за двубоя от основната фаза на UEFA Europe League срещу "Залцбург" са в продажба. Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов", както и онлайн.



https://bit.ly/4rwaXeh



За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касите.



Деца до 7-годишна възраст включително ще влизат безплатно на мача.



В деня на мача – 17 септември, при наличие на непродадени билети, ще бъдат отворени касите на Националния стадион "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя", написаха от клуба.

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