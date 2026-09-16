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Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
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Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Феновете на Левски купиха близо 18 500 билета за по-малко от 24 часа след пускането на пропуските в свободна продажба. Както е известно, "сините" стартират своето участие в основната фаза на Лига Европа с домакинство на РБ Залцбург.

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург
Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

В същото време обаче на стадиона все още има 18 301 свободни места. Общият капацитет за срещата е 36 679, което означава, че почти половината от наличните места все още могат да бъдат заети. Сектор "А" вече е изцяло пълен, като над 70% от капацитета на Сектор "В" също е запълнен.

Най-много свободни места има в Секторите "Б" и "Г".

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