Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Феновете на Левски купиха близо 18 500 билета за по-малко от 24 часа след пускането на пропуските в свободна продажба. Както е известно, "сините" стартират своето участие в основната фаза на Лига Европа с домакинство на РБ Залцбург.

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

В същото време обаче на стадиона все още има 18 301 свободни места. Общият капацитет за срещата е 36 679, което означава, че почти половината от наличните места все още могат да бъдат заети. Сектор "А" вече е изцяло пълен, като над 70% от капацитета на Сектор "В" също е запълнен.



Най-много свободни места има в Секторите "Б" и "Г".

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