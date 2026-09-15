Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен
  1. Лига Европа
  2. Левски
  3. Финландска съдийска бригада ще ръководи Левски - Залцбург

Финландска съдийска бригада ще ръководи Левски - Залцбург

  • 15 сеп 2026 | 12:33
  • 657
  • 2
Финландска съдийска бригада ще ръководи Левски - Залцбург
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Финландска съдийска бригада ще ръководи срещата от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа между Левски и Залцбург на 17 септември (четвъртък) от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски", съобщиха от УЕФА.

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург
Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

Главен арбитър ще бъде 34-годишният Мохамад Ал-Емара с помощници Турка Валяка и Мика Лампу. Четвърти рефер е Йони Хютя, а за системата за видеоарбитраж (ВАР) ще отговарят поляците Павел Малец и Карнел Пашкевич. 

За Ал-Емара това ще бъде трети двубой в груповата фаза на Лига Европа, като единият от двата, които той е свирил, е с българско участие - между Йънг Бойс и Лудогорец на 23 октомври миналата година, завършил с успех с 3:2 за швейцарците като домакини.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА няма грешка от бялата точка

ЦСКА няма грешка от бялата точка

  • 15 сеп 2026 | 09:35
  • 3242
  • 28
Стартът на Левски остава под №4 в историята

Стартът на Левски остава под №4 в историята

  • 15 сеп 2026 | 09:06
  • 9818
  • 22
Млад нападател дойде в Устрем

Млад нападател дойде в Устрем

  • 15 сеп 2026 | 07:35
  • 1145
  • 1
Невен Венков: Движим се възходящо

Невен Венков: Движим се възходящо

  • 15 сеп 2026 | 07:27
  • 720
  • 0
Тревоги във ФК Созопол

Тревоги във ФК Созопол

  • 15 сеп 2026 | 07:17
  • 1023
  • 0
Вердон си намери отбор в Израел

Вердон си намери отбор в Израел

  • 15 сеп 2026 | 00:51
  • 2789
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

  • 15 сеп 2026 | 13:21
  • 3190
  • 17
В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 11408
  • 14
Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

  • 15 сеп 2026 | 13:20
  • 2748
  • 11
Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

  • 15 сеп 2026 | 12:24
  • 6457
  • 14
Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен

Тити Папазов: Георги Глушков ме покани да се кандидатирам, това е чест за мен

  • 15 сеп 2026 | 13:00
  • 3672
  • 15
Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

  • 15 сеп 2026 | 09:32
  • 22009
  • 41