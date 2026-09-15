Финландска съдийска бригада ще ръководи Левски - Залцбург

Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Финландска съдийска бригада ще ръководи срещата от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа между Левски и Залцбург на 17 септември (четвъртък) от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски", съобщиха от УЕФА.

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

Главен арбитър ще бъде 34-годишният Мохамад Ал-Емара с помощници Турка Валяка и Мика Лампу. Четвърти рефер е Йони Хютя, а за системата за видеоарбитраж (ВАР) ще отговарят поляците Павел Малец и Карнел Пашкевич.



За Ал-Емара това ще бъде трети двубой в груповата фаза на Лига Европа, като единият от двата, които той е свирил, е с българско участие - между Йънг Бойс и Лудогорец на 23 октомври миналата година, завършил с успех с 3:2 за швейцарците като домакини.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google