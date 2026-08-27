РБ Залцбург подпечата билета си за Лига Европа след класически успех над Мялби

Австрийският гранд РБ Залцбург се класира за същинската фаза на Лига Европа, след като победи шведския шампион Мялби с 3:0 в реванша от плейофния кръг на турнира. Домакините продължават напред с общ резултат 4:0 от двата мача. Головете на стадиона във Валс-Зиценхайм отбелязаха Карим Конате (62', 67') и Харис Табакович (80').

Първото полувреме не предложи голове, но през втората част австрийците наложиха волята си. В 62-рата минута Карим Конате се оказа най-съобразителен при една отбита топка и отблизо я добави в мрежата за 1:0.

Само пет минути след това, в 67-мата минута, австрийците удвоиха преднината си. Баиду центрира отлично в наказателното поле, където отново Карим Конате засече топката с глава за 2:0.

В 80-ата минута домакините сложиха окончателно точка на спора. След бърза атака и отлично успоредно подаване по земя, Харис Табакович засече топката в мрежата за крайното 3:0.

С тази убедителна и напълно заслужена победа РБ Залцбург си осигури място в груповата фаза на Лига Европа за сезон 2026/27. Отборът на Мялби отпада изцяло от този турнир, но ще продължи европейското си участие в по-долния по сила турнир — Лигата на конференциите.

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