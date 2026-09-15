Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

През миналата седмица ЦСКА постигна две впечатляващи победи срещу най-добре играещия до момента български тим - Левски (4:2), и един от челниците в efbet Лига - Арда (4:1).

Те дойдоха в напрегната обстановка, довела до оставката на старши треньора Христо Янев. Хората, интересуващи се от футбол, са запознати с доводите на бившия наставник да напусне своя пост, въпреки че постигна целите, за които бе взет.

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Но както се казва: станалото-станало, миналото не може да се промени.

В случая ЦСКА трябва да погледне в бъдещето, а след споменатите два двубоя можем да заключим, че поводите за оптимизъм са налице.

“Червените” постигнаха споменатите успехи в турбулентна обстановка и след два обрата. Футболистите показаха качества в труден момент и под сериозно напрежение след болезнено отпадане от ОФИ (Крит) в ЛЕ. Т.е. те ги демонстрираха в стресова среда и мнозина очакваха срив, който така и не дойде.

Защо пишем всичко това? Защото тези две срещи отговориха на важни въпроси, приоритетният от които бе дали ЦСКА има отбор за атака на шампионската титла.

Да, има.

След като можеш да вкараш четири гола за едно полувреме на Левски с треньор, който часове по-рано е подал оставка, значи притежаваш качества, характер и дух. Когато играеш с временен наставник срещу Арда и постигаш обрат до 4:1, а не се сриваш след попадение за противника в 61-вата секунда, даваш директен сигнал към останалите, че трудностите не могат да те пречупят така лесно и си готов да се пребориш с тях.

Оттук нататък обаче предстои най-съдбовният избор за сезона - подходящ постоянен треньор. Какво се има предвид под “подходящ”?

Христо Янев успя да напасне индивидуалните качества на играчите по свой образ и подобие. Т.е. има някаква мисъл и тактика, която мнозина не приемат или не разбират, но тя, с немалка доза късмет, донесе положителни резултати. За едни е добър треньор, а за други - не. Но е безспорен факт, че постигна целите, за които беше назначен - класиране за Европа, а след това и влизане в основната фаза на европейски клубен турнир. Без значение какво мислят “хейтърите”, той не трябваше да напуска, а да продължи поне до края на годината. Дали напрежението му дойде в повече, или заради нещо други, но специалистът от Казанлък реши да си тръгне.

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И ако откъм резултати Янев е “бетон”, то не така стоят нещата с играта на отбора в определени мачове, което в по-дългосрочна перспектива - битката за титлата, могат да създадат проблем.

Ако прегледаме резултатите и представянето в по-възловите срещи под негово ръководство, можем да забележим любопитна тенденция. Тимът е способен да играе на максимума и дори да надскача своя потенциал, когато е в ролята на аутсайдер, но е склонен на сериозен срив в представянето си, при положение че е сочен за фаворит.

Нека припомним част от тях. ЦСКА не бе фаворит в първия полуфнален мач с Лудогорец за Купата в Разград, но постигна успех с 2:1 след обрат. Във финала за Купата срещу Локо Пд се случи точно обратното - “червените” за малко да не я спечелят, но късметът, Лапоухов и положителната развръзка при дузпите донесоха трофея.

ЦСКА стартира в ролята на фаворит и срещу Дери Сити, но знаем каква драма бе на реванша в Северна Ирландия, когато дълго прекъсване към края на срещата даде глътка въздух на отбора да се съвземе и да елиминира съперника. След това почти всички отписваха “червените” срещу Карабах, но те изиграха качествен двубой в Азербайджан, завършил 0:0. И когато получиха заслужени похвали за представянето си, не демонстрираха същото ниво на реванша, отстъпвайки инициативата на съперника. Карабах изпусна няколко положения в продълженията, но дузпите отново се оказаха печеливши за ЦСКА.

Дойде и първият сблъсък с Макаби (Тел Авив), в който всички сочеха израелците за фаворит. “Червените” обаче ги попиляха с 3:0 в най-силния мач под ръководството на Янев, а на реванша, когато се очакваше нова качествена продукция, знаем какво се случи.

Последва сблъсък срещу ОФИ, в който ЦСКА бе обявен за по-качествения състав, но болезненото поражение с 0:5 от двете срещи изненада неприятно “червената” общност.

Загубата доведе до напрежене, нов гаф срещу Спартак (Варна) (1:1) и оставката на Янев, а предстоеше финал за Суперкупата. ЦСКА влезе като аутсайдер, получи гол преди почивката, но след нея наниза четири и трофеят отиде в музея на “Армията”.

Защо припомняме всичко това?

За да покажем, че на новия треньор, който и да е той, няма да е никак лесно да продължи и/или надгради успехите на Янев. В крайна сметка къде с добри треньорски хрумвания, къде с късмет, но “червените” са там, където трябва да бъдат - в основната фаза на евротурнирите и в борбата за титлата. Сега номерът е не само да са в подножието, но да се качат на самия връх.

Ако ЦСКА привлече наставник, който да е с профила на Христо Янев в опит да копира тактиката му, ще сбърка. Провалът ще е гарантиран. Нека повторим, че специалистът от Казанлък имаше добри тактически хрумвания, но и една сериозна слабост - не знае как да използва по най-добрия начин фланговете. Затвори ли му се даден противник, започва едно лутане и безцелно местене на топката, което дразни окото.



Примерите със Славия, Спартак (Варна), Локо Пд за Купата, а дори и реваншът с ОФИ са показателни.

Именно в това трябва да надгради новият треньор. Временният наставник Даниел Моралес показа срещу Арда, че с леки корекции нещата могат да се получат. “Отвори” по-широко двата фланга, пусна през втората част типични крила и положенията “заваляха”.

Това е пътят! Нов треньор, който знае как да играе в атака от ролята на фаворит, защото ще е грехота да не се използват на максимум изнасянето на топката от Гбамен, качествените подавания на Сенси, физическата мощ и брутално точните удари с левия крак на Цварц. Ясно е, че ЦСКА се нуждае от нови попълнения, най-вече по фланговете, но дори и с този състав “червените” могат да стъпят на върха.

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