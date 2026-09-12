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  3. Лео Перейра: Моралес ми каза просто да се забавлявам

Лео Перейра: Моралес ми каза просто да се забавлявам

  • 12 сеп 2026 | 23:27
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Крилото на ЦСКА Лео Перейра, който се разписа за 2:1 срещу Арда (Кърджали), изрази задоволство от попадението си. Той разкри какво му е казал Даниел Моралес преди да го включи в игра на почивката.

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"Благодаря на Господ за гола! Чувствам се наистина много щастлив. Не спирам да работя постоянно. Този гол е доказателство, че се влагам напълно в тренировките и мачовете. Треньорът ми каза просто да се забавлявам на терена. Имаме в отбора много добри футболисти, които също заслужават минути.

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Старая се да оправдавам доверието, което получавам и се надявам минутите да са все повече. Христо Янев е страхотен треньор, сега също имаме страхотен треньор в лицето на Дани Моралес, комуникирам с него на португалски, разбираме се отлично", заяви бразилецът.

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