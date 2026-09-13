Вальо Илиев: И към днешна дата Христо Янев има нашата подкрепа

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира емоционалните дни за "червените", които преминаха през равенство със Спартак (Варна), оставката на Христо Янев, спечелената Суперкупа на България и убедителната победа с 4:1 над Арда.

Според Илиев подобни резки промени в настроенията не са нещо непознато за клуб като ЦСКА. Той подчерта, че както привържениците, така и ръководството искат постоянство в резултатите, но голямата цел е изграждането на структура, която да гарантира развитие не само в краткосрочен план.

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"Далеч съм от мисълта, че трябва да омаловажаваме моментните резултати. Те са изключително важни, но много по-важно е да се опитаме максимално добре да изградим една стабилна и дългосрочна структура“, заяви спортният директор пред БНТ. По думите му тя трябва да обхваща първия отбор, академията и развитието на треньорските кадри.

Спечелването на Суперкупата донесе необходимата положителна емоция в съблекалнята след напрегнатия период. Илиев обаче беше категоричен, че напрежението винаги е било част от ежедневието на ЦСКА и задачата на хората в клуба е не да се оплакват от него, а да умеят да го управляват.

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Илиев категорично отхвърли твърденията, че ръководството е искало да освободи Христо Янев. По думите му наставникът е разполагал с пълната подкрепа на клуба, но сам е взел решението да напусне поста.

"Никой никога не е поставял или казвал на Христо Янев, че искаме да се разделяме с него. Той имаше и има и към днешна дата нашата подкрепа", подчерта Илиев. Той отказа да разкрие конкретните аргументи, които са довели до решението на треньора, като заяви, че единствено самият Янев може да ги направи публични.

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Спортният директор акцентира и върху посланието, което според него трябва да остане след раздялата: интересът на клуба стои над отделните личности.

"ЦСКА е над всичко и трябва да направим всичко, за да върви нашият клуб нагоре и да се развива“, каза Илиев.

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Вече се водят разговори за постоянен наследник на Христо Янев. От ЦСКА разглеждат различни възможности, без да се ограничават единствено до българския или чуждестранния пазар. Илиев обаче отказа да посочи конкретни имена или срок за финализиране на преговорите.

"Водят се разговори. Трябва да разберем, че особено на такъв етап от годината не е толкова лесно. Има две страни в преговорите и не всичко зависи единствено от нас. Нашето желание е това да се случи възможно най-скоро", обясни той. Според Илиев клубът ще обяви избора си едва когато има окончателна договорка, за да не се създават спекулации около треньорския пост.

Илиев категорично отхвърли и възможността самият той да поеме отбора, въпреки треньорската си квалификация и предишния си опит край тъчлинията.

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"Валентин Илиев няма да тренира ЦСКА. Валентин Илиев е спортен директор на ЦСКА", заяви той и допълни, че не е имал намерение да заема поста нито при Христо Янев, нито при временно изпълняващия длъжността Даниел Моралес, нито след назначаването на бъдещия постоянен наставник.

В същото време спортният директор даде висока оценка на работата на Моралес при победата с 4:1 над Арда. Според него отборът е използвал инерцията от спечелената Суперкупа, но временният наставник е добавил и свои идеи в подготовката за срещата. Илиев уточни, че към момента статутът на Моралес остава непроменен - той временно изпълнява функциите на старши треньор.

"Ние сме му изключително благодарни, че в този момент пое отговорност и във вчерашния мач не само на думи, а и на действия показа, че може да си върши работата добре", коментира спортният директор.

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Сериозен акцент в разговора беше и наказанието на Макс Ебонг след финала за Суперкупата. ЦСКА обжалва санкцията от три срещи, а Илиев изрази надежда, че освен чуваемост от дисциплинарните органи ще има и "справедливост". Той направи паралел със ситуацията около червения картон на Кристиан Димитров и заяви, че лично за него двата случая не се различават съществено.

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Според Илиев ЦСКА не настоява да получава привилегировано отношение, но очаква да бъде третиран с необходимото уважение.

"Никога не сме държали да ни помагат, да ни подкрепят, но в същото време искаме да проявяват необходимото уважение към нас. Ние все пак сме ЦСКА", заяви той. Спортният директор изрази надежда спорните съдийски решения да не са умишлени, но подчерта, че клубът не желае системно да бъде потърпевш.

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Илиев коментира и острата позиция на ЦСКА, в която клубът обяви, че срещу него се води "мръсна кампания". Според спортния директор подобно отношение към "червените" не е ново, но сега клубът изгражда проект, който има потенциал да се превърне в сериозна заплаха за конкурентите в дългосрочен план.

"Ние не искаме и няма да позволим да бъдем, жаргонно казано, мачкани по един или друг начин. Ще си отстояваме позицията по необходимия ред и начин", категоричен беше Илиев.

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В края на разговора спортният директор засегна и една от най-очакваните теми сред привържениците - завръщането на ЦСКА на обновения стадион "Българска армия". Той не изключи възможността това да се случи за мач от Лигата на конференциите, но уточни, че решението не зависи единствено от клуба.

"Чакаме го с нетърпение и е крайно време да се завърнем там, в нашия дом, защото това е нещо, което освен че чакаме, ни липсва изключително много", завърши Валентин Илиев.

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