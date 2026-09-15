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ЦСКА няма грешка от бялата точка

  • 15 сеп 2026 | 09:35
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ЦСКА отбеляза две дузпи при победата с 4:1 над Арда в събота, като Стефано Сенси през първата част и Йоанис Питас след почивката преодоляха Анатолий Господинов от бялата точка. Няколко дни по-рано двукратният шампион в Серия А с Интер отбеляза категорично наказателен удар и в сблъсъка за Суперкупата срещу Левски. По този начин армейците затвърдиха тенденцията от последните месеци да са изключително ефективни при 11-метровите изстрели. Статистиката показва, че ЦСКА е във впечатляваща серия от 13 вкарани дузпи.

Последният пропуск принадлежи на капитана Бруно Жордао, застанал първи от тима зад топката във финала за купата на България с Локо (Пд), който двата отбора не успяха да разрешат за 120 минути. Португалецът прати кълбото в ъгъла, където се хвърли Боян Милосавлевич и не успя да се възползва от спасяването на Лапухов срещу Димитър Илиев секунди по-рано. След това обаче Ебонг, Теодор Иванов, Годой и Ето’о бяха точни, а Динев пропусна за "смърфовете" и ЦСКА ликува с Купата. Любопитно е, че дузпа за съперника вкара и настоящият голмайстор на армейците Жоел Цварц.

Два месеца по-късно ЦСКА отново изпълнява удари от бялата точка, този път срещу Карабах в Лига Европа, и "червените" бяха абсолютно безгрешни чрез Питас, Теодор Иванов, Гбамен, Сенси и Ето’о. Впоследствие Питас отбеляза дузпа при 3:0 над Септември, за да закръгли серията на 10 точни изстрела от бялата точка, а през изминалата седмица дойдоха и още три.

Лидери по вкарани дузпи за периода са Питас и Сенси с по 3, следвани от Ето’о и Теодор Иванов (2) и Ебонг, Годой и Гбамен с по една.

Източник: "Тема спорт"

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