Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Моралес: Ако не искаш напрежение, не започваш работа в гранд като ЦСКА! Зарадвахме поне 2 млн. души

Моралес: Ако не искаш напрежение, не започваш работа в гранд като ЦСКА! Зарадвахме поне 2 млн. души

  • 12 сеп 2026 | 23:48
  • 5107
  • 26

Временният наставник на ЦСКА Даниел Моралес говори след победата с 4:1 срещу Арда (Кърджали) в efbet Лига. Натурализиралият бразилец пое "червените" след оставката на Христо Янев, дошла ден преди финала за Суперкупа на България срещу Левски. Моралес отчете, че в грандовете винаги има напрежение и това е нещо нормално.

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат
ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

"Няма да намерим лесни мачове, за който и да е отбор. Най-малко за ЦСКА. Ние не го искаме, ДНК-то на ЦСКА е такова. Видях това, което искам от отбора. Инерцията от последния мач ни помогна много за днешния мач. Днес всичко започна с един тъч, топка зад гърба на нашия бек, не добра комуникация, не добра организация при центрирането. След това имахме няколко проблеми в защита - губим ли топката, трябва да сме се организирали вече. След 20-25 минута създадохме ситуация, просто казах на момчетата да намерим точната позиция, момент и точната посока. Поведението и отношението на ЦСКА спечели мача. Това е ДНК-то на ЦСКА, да не се предаваме. Когато играхме в тяхната половина през второто полувреме. Останала е инерция от Суперкупата, доста ни помогна това нещо, отборът знаеше какво иска.

Янев и Кюстендилеца гледат ЦСКА на пет метра един от друг
Янев и Кюстендилеца гледат ЦСКА на пет метра един от друг

Дали съм усетил вече напрежението? Във футбола няма отбор без напрежение. Ако говорим за ЦСКА, по-добре да не приемаш работата, ако не искаш напрежение. Това е гранд. И във вашата работа има напрежение. Аз познавам ЦСКА. От г-н Янев остана това добро, което се вижда на терена - момчета, които се раздават за фланелката. Сега вкъщи тези момчета може да чуят от децата и родителите си, че се гордеят с тях и са направили щастливи поне два милиона души. Нещата започнаха зле, но имаше щастлив край.

Лео Перейра: Моралес ми каза просто да се забавлявам
Лео Перейра: Моралес ми каза просто да се забавлявам

Бъзикал съм се с футболистите: можеш ли да вечеряш, преди да обядваш? Може ли да имаш мач в сряда, преди този в събота? Мач за мач, правиш си сметка за следващия съперник. Арда е напред в класирането, познават се от три години. Постоянен треньор? Всеки, който постъпва като временен треньор, имам вече про-лиценз, благодарен съм на треньорската школа, трябва да има някакви цели. Не мечтая, гоня моите цели. Когато един ден ръководството реши, че Моралес е готов за тази работа, ще получа шанс. Имам моята роля засега. Казах на Вальо, Васко и Вангел: само да ме сложиш временен треньор, за мен е страхотно. Да съм постоянен треньор - един ден, дай боже, може да се случи", заяви Дани Моралес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Първи успех за Пирин (Разлог)

Първи успех за Пирин (Разлог)

  • 12 сеп 2026 | 21:30
  • 764
  • 0
ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

  • 12 сеп 2026 | 23:10
  • 77313
  • 495
Дубълът на Септември (София) повали Балкан

Дубълът на Септември (София) повали Балкан

  • 12 сеп 2026 | 21:24
  • 452
  • 0
ОФК Костинброд с категорична победа

ОФК Костинброд с категорична победа

  • 12 сеп 2026 | 21:14
  • 700
  • 0
Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 41410
  • 84
Левски II и ЦСКА III не излъчиха победител

Левски II и ЦСКА III не излъчиха победител

  • 12 сеп 2026 | 19:26
  • 1068
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

  • 12 сеп 2026 | 23:10
  • 77313
  • 495
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 79855
  • 294
Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

  • 12 сеп 2026 | 21:35
  • 12796
  • 6
Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

  • 12 сеп 2026 | 23:58
  • 7789
  • 26
Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

  • 12 сеп 2026 | 23:57
  • 9546
  • 35