Моралес: Ако не искаш напрежение, не започваш работа в гранд като ЦСКА! Зарадвахме поне 2 млн. души

Временният наставник на ЦСКА Даниел Моралес говори след победата с 4:1 срещу Арда (Кърджали) в efbet Лига. Натурализиралият бразилец пое "червените" след оставката на Христо Янев, дошла ден преди финала за Суперкупа на България срещу Левски. Моралес отчете, че в грандовете винаги има напрежение и това е нещо нормално.

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"Няма да намерим лесни мачове, за който и да е отбор. Най-малко за ЦСКА. Ние не го искаме, ДНК-то на ЦСКА е такова. Видях това, което искам от отбора. Инерцията от последния мач ни помогна много за днешния мач. Днес всичко започна с един тъч, топка зад гърба на нашия бек, не добра комуникация, не добра организация при центрирането. След това имахме няколко проблеми в защита - губим ли топката, трябва да сме се организирали вече. След 20-25 минута създадохме ситуация, просто казах на момчетата да намерим точната позиция, момент и точната посока. Поведението и отношението на ЦСКА спечели мача. Това е ДНК-то на ЦСКА, да не се предаваме. Когато играхме в тяхната половина през второто полувреме. Останала е инерция от Суперкупата, доста ни помогна това нещо, отборът знаеше какво иска.

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Дали съм усетил вече напрежението? Във футбола няма отбор без напрежение. Ако говорим за ЦСКА, по-добре да не приемаш работата, ако не искаш напрежение. Това е гранд. И във вашата работа има напрежение. Аз познавам ЦСКА. От г-н Янев остана това добро, което се вижда на терена - момчета, които се раздават за фланелката. Сега вкъщи тези момчета може да чуят от децата и родителите си, че се гордеят с тях и са направили щастливи поне два милиона души. Нещата започнаха зле, но имаше щастлив край.

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Бъзикал съм се с футболистите: можеш ли да вечеряш, преди да обядваш? Може ли да имаш мач в сряда, преди този в събота? Мач за мач, правиш си сметка за следващия съперник. Арда е напред в класирането, познават се от три години. Постоянен треньор? Всеки, който постъпва като временен треньор, имам вече про-лиценз, благодарен съм на треньорската школа, трябва да има някакви цели. Не мечтая, гоня моите цели. Когато един ден ръководството реши, че Моралес е готов за тази работа, ще получа шанс. Имам моята роля засега. Казах на Вальо, Васко и Вангел: само да ме сложиш временен треньор, за мен е страхотно. Да съм постоянен треньор - един ден, дай боже, може да се случи", заяви Дани Моралес.

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