ЦСКА в напреднали разговори за нов треньор, Вальо Илиев: Силно се надявам скоро да се договорим

Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев заяви след победата с 4:1 над Арда, че "червените" са в напреднали преговори с нов постоянен треньор. Днес отборът бе воден от временния наставник Даниел Моралес.

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"Първенствата са в разгара си. Имаме доста напреднали разговори и силно се надявам възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор. Когато стане официално, клубът ще излезе с официално становище и ще разберете със сигурност. Такава е политиката на ЦСКА. Когато има нещо официално, тогава ще бъдете запознати с всички детайли", каза Илиев.

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