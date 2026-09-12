Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА в напреднали разговори за нов треньор, Вальо Илиев: Силно се надявам скоро да се договорим

ЦСКА в напреднали разговори за нов треньор, Вальо Илиев: Силно се надявам скоро да се договорим

  • 12 сеп 2026 | 23:58
  • 3389
  • 0

Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев заяви след победата с 4:1 над Арда, че "червените" са в напреднали преговори с нов постоянен треньор. Днес отборът бе воден от временния наставник Даниел Моралес.

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат
ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

"Първенствата са в разгара си. Имаме доста напреднали разговори и силно се надявам възможно най-скоро да се договорим с постоянен треньор. Когато стане официално, клубът ще излезе с официално становище и ще разберете със сигурност. Такава е политиката на ЦСКА. Когато има нещо официално, тогава ще бъдете запознати с всички детайли", каза Илиев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Първи успех за Пирин (Разлог)

Първи успех за Пирин (Разлог)

  • 12 сеп 2026 | 21:30
  • 764
  • 0
ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

  • 12 сеп 2026 | 23:10
  • 77328
  • 495
Дубълът на Септември (София) повали Балкан

Дубълът на Септември (София) повали Балкан

  • 12 сеп 2026 | 21:24
  • 452
  • 0
ОФК Костинброд с категорична победа

ОФК Костинброд с категорична победа

  • 12 сеп 2026 | 21:14
  • 700
  • 0
Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 41412
  • 84
Левски II и ЦСКА III не излъчиха победител

Левски II и ЦСКА III не излъчиха победител

  • 12 сеп 2026 | 19:26
  • 1068
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

ЦСКА гази и без Янев, "червените" мушнаха нова четворка след обрат

  • 12 сеп 2026 | 23:10
  • 77328
  • 495
Моралес: Ако не искаш напрежение, не започваш работа в гранд като ЦСКА! Зарадвахме поне 2 млн. души

Моралес: Ако не искаш напрежение, не започваш работа в гранд като ЦСКА! Зарадвахме поне 2 млн. души

  • 12 сеп 2026 | 23:48
  • 5119
  • 30
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 79864
  • 294
Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

Блестящ Саръбоюков отстъпи само с 1 см на Тентоглу в битката за абсолютен шампион

  • 12 сеп 2026 | 21:35
  • 12804
  • 6
Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

Арсенал срещна сериозен отпор, но повали Съндърланд със страхотен гол на Гимараеш и късна дузпа

  • 12 сеп 2026 | 23:58
  • 7802
  • 26
Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

Реал Мадрид настигна Барса, но на "Бернабеу" имаше и освирквания

  • 12 сеп 2026 | 23:57
  • 9559
  • 35