ЦСКА успя в обжалването - БФС намали с два мача наказанието на Ебонг

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Наказанието на полузащитника на ЦСКА Макс Ебонг беше намалено от три на една среща от Апелативната комисия на БФС. Националът на Беларус получи червен картон срещу Левски във финала за Суперкупа на България, след което беше санкциониран за три мача, което решение беше обжалвано от ръководството на "червените". Така де факто Ебонг вече изтърпя своето наказание - срещу Арда (Кърджали), и ще бъде на разположение на Даниел Моралес още срещу Локомотив (София) в сряда.

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"Апелативната комисия на БФС уважи жалбата на ЦСКА и намали наказанието на полузащитника Макс Ебонг. Първоначално Дисциплинарната комисия спря състезателните права на беларусина за три срещи заради червения картон в мача за Суперкупата на България срещу Левски, но "червените" не се съгласиха със санкцията и обжалваха, а Апелативната комисия намали наказанието на една среща.



Ебонг изтърпя наказанието си в двубоя срещу Арда (4:1) и ще бъде на линия за следващия мач на ЦСКА.Решение на Апелативната комисия:



Относно:



Жалба на ПФК ЦСКА гр. София, срещу решение на ДК при БФС от 10.09.2026 г. за Африд Макс Ебонг Нгоме – състезател.Апелативната комисия, разгледа постъпилата жалба на ПФК ЦСКА гр. СОфия, срещу решение на ДК при БФС от 10.09.2026 г., относно наложено наказание на Африд Макс Ебонг Нгоме по чл.22, ал.2, б. Г, предложение 4 от Дисциплинарен правилник на БФС за сезон 2026/2027 г.



Апелативната комисия, след като се запозна с жалбата и представените допълнителни доказателства:



РЕШИ: Ап.К. на основание чл.62 ал.3 и на база първоначално формулиране на нарушението от гл. съдия, изменя решението на ДК, като вместо по чл.22, ал.2, б. Г, предложение 4 налага наказание на Африд Макс Ебонг Нгоме - състезател на ПФК ЦСКА гр.София по чл. 22, ал. 2, б. З предложение 4 от ДП 2026/2027 - спиране на състезателни права за 1 среща и глоба в размер на 260 евро.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване", написаха от Апелативната комисия на БФС.

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