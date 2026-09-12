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  3. Янев и Кюстендилеца гледат ЦСКА на пет метра един от друг

Янев и Кюстендилеца гледат ЦСКА на пет метра един от друг

  • 12 сеп 2026 | 22:09
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Доскорошният наставник на ЦСКА Христо Янев е сред зрителите в официалната ложа на Националния стадион "Васил Левски" за мача срещу Арда (Кърджали).

Дакота Дичева облече фланелка на ЦСКА
Дакота Дичева облече фланелка на ЦСКА

Както е известно, специалистът подаде оставка ден преди финала за Суперкупа на България срещу Левски. Тогава бившият нападател на армейците каза, че тези, които го атакуват "не са от ЦСКА". До Янев в ложата седи Анжело Мартино. Любопитно е, че на пет метра от Ицо е тарторът на сектор "Г" Иван Велчев - Кюстендилеца.

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