Янев и Кюстендилеца гледат ЦСКА на пет метра един от друг

Доскорошният наставник на ЦСКА Христо Янев е сред зрителите в официалната ложа на Националния стадион "Васил Левски" за мача срещу Арда (Кърджали).

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Както е известно, специалистът подаде оставка ден преди финала за Суперкупа на България срещу Левски. Тогава бившият нападател на армейците каза, че тези, които го атакуват "не са от ЦСКА". До Янев в ложата седи Анжело Мартино. Любопитно е, че на пет метра от Ицо е тарторът на сектор "Г" Иван Велчев - Кюстендилеца.

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