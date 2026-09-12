Мистерията с Ебонг продължава, ето как реагира шефът на ДК за наказанието

Наказанията след мача за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА предизвикаха сериозни полемики. Най-вече решенията за червените картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Футболистът на “сините” бе санкциониран за една среща, докато този на “червените” - за три.

ЦСКА изрази сериозно недоволство и публикува две остри декларации.

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Тъй като ДК не представи публично мотивите си, Sportal.bg се опита да ги разбере. Потърсихме шефа на комисията Юрий Кучев, който заяви, че наказанията са взети на база доклади. Припомнихме му, че мотивите и дори членовете, по които са наложени, не бяха публикувани, поради което бихме искали да ги чуем от него, за да ги направим обществено достояние и по този начин обстановката да се успокои.

Г-н Кучев обаче отказа и ни препоръча да се обърнем към пресслужбата на БФС. Знаехме, че на хартия ДК се води независим орган, но въпреки това последвахме съвета на шефа на комисията. Логично ни отговориха, че ДК никога не информира пресслужбата за решенията си, тъй като е независим орган. Обясниха ни, че наказанията след всеки кръг се публикуват на сайта от оторизиран от комисията човек, а не от пресслужбата.

В крайна сметка, по неясни причини, председателят на ДК така и не ни отговори на въпроса за червените картони, въпреки че казусът е с голям обществен интерес и заслужава прозрачност.

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