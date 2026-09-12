Дани Моралес: Който и треньор да дойде в ЦСКА, няма да промени нещо, което върви

Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

Новият временен наставник на ЦСКА Даниел Моралес даде първото си изявление пред спортна медия специално за Sportal.bg, след като пое отбора след раздялата с Христо Янев. В разговор с водещия и анализатор на нашата медия Нико Петров той коментира как се чувства в новата си роля и дали възнамерява да прави промени в състава преди предстоящия мач с Арда (Кърджали).

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"Чувствам се окей. Всички знаят защо Дани Моралес е в първия отбор, г-н Янев е напуснал поста си по негово желание, а на мен са ми поверили следващите мачове да съм старши треньор. Просто съм много благодарен на ръководството", заяви Моралес.

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По отношение на предстоящия двубой с Арда специалистът подчерта, че след тежкия мач с Левски са възможни промени, но основният фокус ще бъде върху възстановяването на футболистите.

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"След такъв мач с Левски, където са хвърлени доста усилия - физически и най-вече ментално, винаги трябва да има някои промени, разбира се. Но отборът има изградени навици и начин на игра и който и треньор да дойде, няма да промени нещо, което е добро и върви. И най-вече няма време за това. Просто е нужно да възстановиш отбора за следващия предстоящ мач, защото цикълът е много сгъстен", обясни временният наставник на армейците.



Нико Петров

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