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Морис триумфира с титлата в овчарския скок в Будапеща

  • 12 сеп 2026 | 23:16
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Морис триумфира с титлата в овчарския скок в Будапеща

Американката Санди Морис спечели първата си световна титла на открито, след като преодоля 4.90 метра и грабна златния медал в овчарския скок на Световния шампионат Ultimate в Будапеща. След четири сребърни медала от световни първенства и олимпийско сребро, които допълват двете ѝ световни титли в зала, 34-годишната атлетка добави към впечатляващата си визитка и дебютната титла от новия формат на надпреварата. Тя изпревари сънародничката си Хана Мол.

Мол също преодоля 4.90 метра, но остана на второ място заради повече опити. Трета се нареди Анджелика Мозер с резултат от 4.85 метра.

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Снимки: Gettyimages

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