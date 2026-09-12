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Веро триумфира в титаничния сблъсък на 800 метра срещу Ходжкинсън и Брьодерс-Бол

  • 12 сеп 2026 | 22:04
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Веро триумфира в титаничния сблъсък на 800 метра срещу Ходжкинсън и Брьодерс-Бол

Съперничеството между Одри Веро, Кийли Ходжкинсън и Фемке Брьодерс-Бол може и да беше една от основните теми на сезон 2026, но изходът от всяко състезание остава непроменен. Одри Веро за пореден път доказа, че е най-добрата бегачка на 800 метра в света в момента с победата си на Световния шампионат Ultimate в Будапеща.

Европейската шампионка и носителка на трофея от Диамантената лига диктуваше темпото и поведе след първата обиколка, която измина за 57.83 секунди. Брьодерс-Бол я следваше плътно, а олимпийската шампионка Ходжкинсън изоставаше на крачка зад тях.

Водещото трио се събра на 200 метра преди финала, но Веро беше запазила сили за финалния спринт и се откъсна напред, за да спечели с време 1:55.88. На финалната права Ходжкинсън изпревари Брьодерс-Бол и зае второто място с 1:56.26, оставяйки нидерландската атлетка на 0.48 секунди зад себе си.

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Снимки: Gettyimages

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