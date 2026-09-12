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  3. Казимиерска е шампионка на 1500 метра в Будапеща

Казимиерска е шампионка на 1500 метра в Будапеща

  • 12 сеп 2026 | 21:01
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Казимиерска е шампионка на 1500 метра в Будапеща

Седмица след изненадващата си победа на финала на Диамантената лига, Клаудия Казимиерска доказа, че триумфът ѝ в Брюксел не е бил случаен. Полякинята спечели бягането на 1500 метра за жени на Световния шампионат Ultimate в Будапеща.

Световната лидерка в дисциплината следваше Агат Гийемо през по-голямата част от дистанцията, преди да излезе начело 200 метра преди финала. Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел, която победи Казимиерска за европейската титла миналия месец, се изравни с полякинята на финалната права. Въпреки това Казимиерска успя да наложи волята си в заключителните метри и пресече линията с време 3:57.56.

Хънтър Бел зае второто място с 3:57.72, а Ники Хилц от САЩ завърши трета с резултат 3:58.16.

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Снимки: Gettyimages

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