Казимиерска е шампионка на 1500 метра в Будапеща

Седмица след изненадващата си победа на финала на Диамантената лига, Клаудия Казимиерска доказа, че триумфът ѝ в Брюксел не е бил случаен. Полякинята спечели бягането на 1500 метра за жени на Световния шампионат Ultimate в Будапеща.

Световната лидерка в дисциплината следваше Агат Гийемо през по-голямата част от дистанцията, преди да излезе начело 200 метра преди финала. Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел, която победи Казимиерска за европейската титла миналия месец, се изравни с полякинята на финалната права. Въпреки това Казимиерска успя да наложи волята си в заключителните метри и пресече линията с време 3:57.56.

Хънтър Бел зае второто място с 3:57.72, а Ники Хилц от САЩ завърши трета с резултат 3:58.16.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages