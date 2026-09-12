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Беднарек спечели първа световна титла с победа на 100 метра в Унгария

  • 12 сеп 2026 | 22:48
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Беднарек спечели първа световна титла с победа на 100 метра в Унгария

Кени Беднарек, четирикратен сребърен медалист от световни първенства, най-накрая завоюва първата си голяма индивидуална титла, триумфирайки на 100 метра на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща.

Американският спринтьор настигна световния шампион Облик Севил във втората половина на дистанцията, след което запази самообладание и успя да го изпревари в заключителните метри, пресичайки финалната линия с най-добро лично постижение за сезона от 9.85 секунди (-0.6 м/с).

Севил остана на второ място с време 9.90, а Рони Бейкър зае третата позиция с 9.93, изпреварвайки с малко нигериеца Кайинсола Аджайи, който също записа 9.93.

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Снимки: Gettyimages

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