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Смазващо превъзходство на Кебинаципи и все по-близо до световния рекорд на 400 м

  • 12 сеп 2026 | 19:29
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Смазващо превъзходство на Кебинаципи и все по-близо до световния рекорд на 400 м

Световният шампион на 400 метра Бусан Колен Кебинаципи спечели титлата на Световния шампионат Ultimate в Будапеща със смазващо превъзходство. Талантът от Ботсвана постави нов национален рекорд от 43.39 секунди и се приближава все повече до атака на световния рекорд на Уейд ван Нийкерк. С това постижение Кебинаципи излезе на пето място във вечната ранглиста на дисциплината на открито.

Олимпийският шампион на 400 метра с препятствия Рай Бенджамин (САЩ) завърши втори с 44.15 секунди, а веднага след бягането отиде да почива, тъй като по-късно днес ще стартира и в полуфиналите на 400 м/пр. 

Носителят на световна титла в зала Джарийм Ричардс (Тринидад и Тобаго) се класира трети в този финал с 44.23 сек. 

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Снимки: Gettyimages

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