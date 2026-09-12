Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Украйна нанесе първа загуба на волейболните ни национали на Европейското - на живо след 1:3 в София
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Китагучи с рекорд в Будапеща за титла в хвърлянето на копие

Китагучи с рекорд в Будапеща за титла в хвърлянето на копие

  • 12 сеп 2026 | 20:15
  • 527
  • 0
Китагучи с рекорд в Будапеща за титла в хвърлянето на копие

Японката Харука Китагучи си осигури титлата в хвърлянето на копие с най-добрия опит в живота си, подобрявайки собствения си национален рекорд с 68.92 метра на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща.

Този резултат изкачи олимпийската шампионка от 23-то до десето място във вечната световна ранглиста. Тя демонстрира перфектен тайминг на върховата си форма, завръщайки се на мястото, където спечели световната си титла през 2023 г.

18-годишната Ян Дзю от Китай, която през май хвърли 71.74 метра в Сямън, за да се изкачи до второто място във вечната ранглиста, започна силно с 68.05 метра, но се оттегли от състезанието след втория си опит. Нейният първи опит обаче се оказа достатъчен, за да ѝ осигури второто място пред Флор Денис Руис Уртадо (64.84 м).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Дуплантис: Подходих към това състезание със смесица от много нерви и вълнение

Дуплантис: Подходих към това състезание със смесица от много нерви и вълнение

  • 12 сеп 2026 | 15:23
  • 722
  • 0
Дуплантис стана абсолютен шампион след поредно шоу с Каралис в сектора

Дуплантис стана абсолютен шампион след поредно шоу с Каралис в сектора

  • 11 сеп 2026 | 23:30
  • 6515
  • 0
Тарп грабна още един трофей при абсолютна американска доминация на 110 м/пр

Тарп грабна още един трофей при абсолютна американска доминация на 110 м/пр

  • 11 сеп 2026 | 23:16
  • 2255
  • 0
Япикино се пребори за още една титла през 2026 г.

Япикино се пребори за още една титла през 2026 г.

  • 11 сеп 2026 | 23:04
  • 1321
  • 0
Масай Ръсел завърши сезона без загуба, с още един трофей и $150 000 в сметката си

Масай Ръсел завърши сезона без загуба, с още един трофей и $150 000 в сметката си

  • 11 сеп 2026 | 22:41
  • 2416
  • 1
Ингебригтсен показа зъби и спечели битката за $150 000

Ингебригтсен показа зъби и спечели битката за $150 000

  • 11 сеп 2026 | 22:11
  • 3908
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Арда, гостите откриха в 61-вата секунда

ЦСКА 0:1 Арда, гостите откриха в 61-вата секунда

  • 12 сеп 2026 | 21:15
  • 21451
  • 52
България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

България взе гейм, но отнесе звучен шамар от Украйна пред 12 000 в София

  • 12 сеп 2026 | 21:22
  • 52521
  • 178
Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

Черногорец измъкна ЦСКА 1948 срещу последния, успешен дебют за Валверде от "Младост 1"

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 28791
  • 78
Мистерията с Ебонг продължава, ето как реагира шефът на ДК за наказанието

Мистерията с Ебонг продължава, ето как реагира шефът на ДК за наказанието

  • 12 сеп 2026 | 18:38
  • 24695
  • 108
Ново попълнение спаси Милан от загуба срещу Лацио на Гатузо

Ново попълнение спаси Милан от загуба срещу Лацио на Гатузо

  • 12 сеп 2026 | 20:54
  • 11180
  • 8
Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

Жалко! Никола Цолов не завърши спринта в Мадрид

  • 12 сеп 2026 | 16:27
  • 28386
  • 50