Китагучи с рекорд в Будапеща за титла в хвърлянето на копие

Японката Харука Китагучи си осигури титлата в хвърлянето на копие с най-добрия опит в живота си, подобрявайки собствения си национален рекорд с 68.92 метра на Световния шампионат по лека атлетика Ultimate в Будапеща.

Този резултат изкачи олимпийската шампионка от 23-то до десето място във вечната световна ранглиста. Тя демонстрира перфектен тайминг на върховата си форма, завръщайки се на мястото, където спечели световната си титла през 2023 г.

18-годишната Ян Дзю от Китай, която през май хвърли 71.74 метра в Сямън, за да се изкачи до второто място във вечната ранглиста, започна силно с 68.05 метра, но се оттегли от състезанието след втория си опит. Нейният първи опит обаче се оказа достатъчен, за да ѝ осигури второто място пред Флор Денис Руис Уртадо (64.84 м).

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Снимки: Gettyimages