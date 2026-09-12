Джеферсън-Уудън триумфира в епичен сблъсък на 100 метра срещу Алфред в Будапеща

Мелиса Джеферсън-Уудън постигна седмото най-бързо време в историята на 100 метра, за да спечели зрелищната битка с Джулиън Алфред на Световния шампионат Ultimate в Будапеща, след като се наложи с 10.62 секунди. Това е и най-добър резултат в света за сезона.

Джеферсън-Уудън, която спечели титлите на 100 м, 200 м и 4х100 м на Световното първенство миналата година, добави към колекцията си и дебютната титла от новия турнир. Тя успя да удържи мощния финален спринт на олимпийската шампионка Алфред и на световната шампионка от 2023 г. Ша'Кари Ричардсън.

Алфред зае второто място с време 10.74 секунди, докато Ричардсън остана трета с 10.76.

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Снимки: Gettyimages