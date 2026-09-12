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  3. Паулино се пребори за още един трофей на 400 м през 2026 г.

Паулино се пребори за още един трофей на 400 м през 2026 г.

  • 12 сеп 2026 | 19:19
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Паулино се пребори за още един трофей на 400 м през 2026 г.

Олимпийската шампионка на 400 метра от Париж 2024 Марилейди Паулино продължи с великолепното си представяне през сезона. След като по-рано през месеца стана първата жена с 4 диамантени трофея в дисциплината, сега тя прибави още едно отличие в своята кариера. Паулино се наложи на една обиколка на Световния шампионат Ultimate в Будапеща с резултат 49.07 секунди. 

Европейската шампионка от Бирмингам 2026 Хенриете Ягер завърши втора с 49.28 сек, а ямайката Никита Прайс се нареди трета с 49.56 сек. 

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Снимки: Gettyimages

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