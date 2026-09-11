Без проблеми за Миньор преди визитата в Крупник

Миньор (Перник) гостува на Септември (Симитли) в мач от седмия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е утре, 12-ти септември, от 17 часа в село Крупник.

„Чуковете“ ще преследват втора победа като гост този сезон и втора поредна след триумфа с категоричното 5:2 в дербито със Струмска слава (Радомир) в миналия кръг.

Всички в отбора на Румен Трифонов са здрави и могат да вземат участие в сблъсъка, в който петия във временното класиране гостува на осмия.

„Жълто-черните“ спечелиха и двата си мача срещу този опонент в шампионския сезон 2023/24 в Югозападната Трета лига.

Миньор ще разчита и на подкрепата на своите верни привърженици, които да бъдат дванадесетия играч на своя тим в пореден важен сблъсък!

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