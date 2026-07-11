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Миньор започва новия сезон срещу новак

  • 11 юли 2026 | 10:06
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Миньор започва новия сезон срещу новак

Миньор (Перник) ще започне сезон 2026/27 в Югозападната Трета лига с домакинство срещу Национал (София). Това отреди тегленият по-рано днес жребий за най-силния шампионат в третото ниво на футбола у нас. Любопитното е, че двата тима ще се срещнат днес сутрин в приятелски двубой. Припомняме, че контролата е от 10:30 часа сутринта на стадион „Миньор“.

В „Храма“ ще бъде и първият официален сблъсък на „чуковете“, който ще се изиграе на 1-ви август, събота, от 18 часа. Национал и Миньор бяха разделени от две нива във футбола у нас през миналата кампания. Столичани спечелиха промоция от Областната група София – столица, докато перничани бяха във Втора лига.

Първата визита на „жълто-черните“ е срещу Пирин (Разлог) във втория кръг, а в третия предстои домакинство на Беласица (Петрич). В четвъртия си мач отборът ни пак е домакин, така че стартира с три двубоя вкъщи. Съперник в този сблъсък е Банско. Дербито със Струмска слава (Радомир) е в 6 кръг, който ще се изиграе на 5-ти септември, от 17 часа. В този мач Миньор отново е домакин.  

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