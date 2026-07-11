Миньор (Перник) постигна победа в първата си контрола

Миньор (Перник) постигна победа с 4:1 в първата си контрола срещу Национал София, която се игра на стадиона в Перник.

Старши треньорът Румен Трифонов коментира за БТА, че резултатът съвсем не е от значение, тъй като неговата цел е била всички футболисти да получат игрови минути поне по едно полувреме.



"Идеята беше играчите да се опознаят на терена, да се усетят. Исках да видя дали ще успеят да приложат отработеното досега. Не се случи на сто процента, но имаше и много добри моменти", заяви Трифонов.



Следващите контрола на "жълто-черните" е на 18 юли срещу Костинброд.

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