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България излиза за нова убедителна победа на Евроволей 2026 пред пълна зала в София - на живо с Боян Йорданов и Ивайло Банчев
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България излиза за победа срещу Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

  • 11 сеп 2026 | 18:11
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Световните вицешампиони от България излизат днес за втория си мач от Група В на ЕвроВолей 2026 за мъже, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще играят срещу Португалия от 19,00 часа в зала "Арена София".

България – Португалия, следете всичко най-интересно около втория мач на „лъвовете“
България – Португалия, следете всичко най-интересно около втория мач на „лъвовете“

Двубоят ще бъде излъчен на живо по MAX One.

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

"Лъвовете" стартираха перфектно шампионата на Стария континент след успех срещу Северна Македония с 3:0 пред 9000 зрители в София.

Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София
Полша започна ударно защитата на титлата си срещу Португалия в София

Португалия пък загуби от настоящия шампион и лидер в световната ранглиста Полша с 0:3 в първата си среща в София.

България и Португалия се срещнаха за последното на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините и там българските волейболисти победиха с 3:0.

БЪЛГАРИЯ - ПОРТУГАЛИЯ 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков - Жасмин Величков-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ПОРТУГАЛИЯ: Бруно Диаш, Андре Перейра, Лоуренсо Мартинс, Алешандре Ферейра, Келтон Тавареш, Филип Чветичанин - Гонсало Соуса-либеро

Старши треньор: ЖОАО ЖОЗЕ.

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