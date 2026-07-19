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Миньор с нова победа в контролите

  • 19 юли 2026 | 10:08
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Миньор с нова победа в контролите

Миньор (Перник) спечели и втората си контрола от лятната подготовка. Тимът надигра с 2:1 като гост ОФК Костинброд. В 17-ата минута изритана от вратаря на "чуковете" топка доведе до неразбирателство между вратаря на домакините и капитана на тима, при което полевият състезател си отбеляза автогол.

Три минути по-късно Антонио Валериев удари греда, а в 23-ата минута се стигна до втори гол за перничани. След центриране на Александър Александров от корнер топката тупка точно пред Вилиян Спасов, удари се в коляното му и влезе в неговата врата. В 40-ата минута на два пъти Койчев се прояви. Първо той спаси шут на Даниел Гогов от свободен удар, а след това отрази нов изстрел, дошъл след изпълнение на последвалия корнер.

През втората част Крис Вълчинов върна един гол в 57-ата минута след удар с левия крак в обратния ъгъл. В самия край на срещата "чуковете" получиха право да изпълнят дузпа за нарушение срещу Валентин Петров. Потърпевшият изпълни, но вратарят на костинбродци се намеси.

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