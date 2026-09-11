Пето място за Никола Цолов в пълната с катастрофи квалификация в Мадрид

Никола Цолов се класира на петото място в изпълнената с катастрофи квалификация от Формула 2 на изцяло новото градско трасе в Мадрид. Това означава, че Българския лъв ще започна двете състезания в испанската столица от третата редица на стартовата решетка.

Сесията беше спряна още преди пилотите да са направили първите си същински летящи обиколки след два отделни инцидента. Първо Себастиан Монтоя се удари в стената на изходя от 11-ия завой и повреди задното си дясно окачване. Секунди след това Куш Майни се завъртя с висока скорост, докато минаваше през бързия 15-ти завой и се удари в стената на изхода от 16-та крива.

RED FLAGS 🚩



Kush Maini spins and hits the barrier 💥#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/xNcenCroiK — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

След този инцидент индиецът беше със счупено предно ляво окачване, а и двигателят му изгасна, което го остави неподвижен в средата на пистата. Поради тази причина състезателният директор беше принуден да покаже червения флаг, а след кратко забавяне сесията беше подновена. Монтоя успя да се върне в бокса с повредения си болид, където механиците на Према успяха да поправят колата му и колумбиецът възобнови участието си в квалификацията. Оказа се обаче, че щетите не бяха отстранени напълно и след само една обиколка Монтоя се прибра в бокса и повече не се върна на пистата.

Sebastian Montoya also has damage to his rear right, but is trying his best to get the car back to the pits 💪#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/OmcvL35L6X — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

При подновяването на сесията всички освен Рафаел Виягомес имаха време да направят по един летящ тур преди квалификацията да бъде спряно за втори път. Този път причина за показването на червения флаг беше Нико Вароне, който катастрофира в 19-ия завой.

RED FLAGS 🚩



Nico Varrone has hit the barrier at Turn 19 💥



He's out of the car and ok 👍#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/cFxGBHX3fd — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

В тези първи цели бързи обиколки над всички беше Цолов, който с времето си от 1:46.328 изпревари с 0.002 Алекс Дън, а тройката с пасив от 0.147 оформи Роман Билински. Зад тях Ноел Леон и Дино Беганович допълниха петицата пред Рафаел Камара, Лорън ван Хьопен, Мартиниус Стеншорн, Джон Бенет и Колтън Херта оформяха топ 10.

Nikola Tsolov goes onto provisional pole after the first push laps 💨



The Bulgarian Lion's 1:46.328 is the time to beat ⏱️#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/jTKevX31Li — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

След втория рестарт Цолов и съотборникът му Леон останаха в бокса, докато почти всички други пилоти веднага излязоха на пистата, за да направят по още една летяща обиколка с първия комплект гуми. Българския лъв се появи на трасето малко повече от 10 минути преди старта, когато реално всички излязоха с втория си комплект меки сликове.

Решението на Кампос Цолов да остана в пит-лейна коства на Българския лъв шест позиции, след като той беше изпреварен от Дино Беганович, Дън, Габриеле Мини, Билински, Ван Хьопен и Бенет. Така Цолов се озова на седмото място преди решителните минути на битката за полпозишъна в Мадрид.

Dino Beganovic goes to provisional pole with a 1:45.182 💨



His @damsracing team mate, Roman Bilinski, goes P3 as well 👀#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/fwJlZ7Yyuc — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Тази фаза от квалификацията беше белязана от нов инцидент, който наложи третото спиране на сесията. Инцидентът бе дело на Бенет, който катастрофира в 11-ия завой, а прекъсването дойде в момента, в който Цолов беше в много бърза обиколка, но не успя да я завърши, заради показването на червения флаг.

RED FLAGS 🚩



NOOOO JOHN! 😔



The TRIDENT driver went fastest of everyone in the first sector before finding the barrier at Turn 11 💥#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/UJUTJkTcpM — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Финалното подновяване на сесията настъпи при малко повече от пет оставащи минути на часовника. Това реално даде възможност на всички да направят по още две летящи обиколки, за да се класират по-напред на старта в испанската столица.

More great work from the marshals 👏👏👏



We'll get going again very shortly with 5:28 remaining 🍿#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/pNS5dxEoq3 — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

В тези заключителни обиколки Цолов постигна резултат от 1:44.938, който му беше достатъчно за петото място. Българския лъв даде равно време с това на Стеншорн, който обаче завърши своя летящ тур първи и съответно получи предимство.

NOOOO COLTON! 😔



He spins and hits the barrier on his final flying lap! 💥#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/6Qh5a37EvR — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Най-бърз в квалификацията с обиколка за 1:44.331 беше Беганович, който спечели своя втори полпозишън за сезона. Шведът ще раздели първата редица с Дън, който завърши на 0.220 зад Беганович, а тройката в края на квалификацията с пасив от 0.522 оформи Камара.

Стеншор и Цолов се класираха четвърти и пети пред Билински, Ван Хьопен, Леон, Ритомо Мията и Емерсон Фитипалди, които допълниха топ 10. Така в утрешния спринт Фитипалди ще стартира от полпозишъна, а до него на първия ред ще застане Мията.

Спринтовата надпревара от 11-ия състезателен уикенд за сезона във Формула 2 е предвидена за утре от 15:15 часа българско време, като тя ще бъде с продължителност от 23 обиколки и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Испания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages