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Румен Трифонов: За мен това е неубедителен резултат

  • 23 юли 2026 | 09:17
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Румен Трифонов: За мен това е неубедителен резултат

Старши треньорът на Миньор (Перник) Румен Трифонов не скри разочарованието си след равенството 1:1 с Оборище (Панагюрище) в третата контрола на „чуковете“ от предсезонната подготовка. Наставникът на перничани говори пред официалния сайт на клуба, като заяви, че не е доволен нито от резултата, нито от отношението, което неговите футболисти са показали на терена. Според него именно това трябва да се промени преди началото на сезон 2026/27 в Югозападната Трета лига.

Миньор (Пк) и Оборище с голово реми
Миньор (Пк) и Оборище с голово реми

– Трета контрола от подготовката и предпоследна преди старта на сезона. Как оценявате представянето на отбора, след като остават десет дни до първия официален мач?

– Няма как да не обърнем внимание на резултата. Не съм от треньорите, които твърдят, че в контролите резултатът няма значение. За мен всеки мач – било то приятелски, официален или дори тренировъчна игра – трябва да се играе с мисъл за победата. Затова този резултат не ме удовлетворява.

Още преди срещата знаех, че заради състоянието на терена ще бъде трудно да покажем футбола, който искаме. Игрището беше в много лошо състояние, с висока трева, и това попречи на игровия ритъм. Но това не може да бъде оправдание. Разочарова ме отношението на футболистите. Не се вложиха достатъчно и не показаха нито техническите, нито физическите си възможности. Затова утре ще проведем сериозен разговор. Ако продължаваме по този начин, няма как да постигнем целите си.

– В предишните две контроли сякаш се виждаше повече желание и агресия. Така ли е?

– Именно. За съжаление, все още съществува мисленето, че контролите са просто мачове, в които „излизаме да поиграем и каквото стане“. Това е грешен манталитет и играчите много бързо ще разберат, че няма да бъде толериран. Днес липсваха характерът, волята и желанието, които видяхме в първите две проверки. Без тях няма как да има добра игра. Представянето ни беше незадоволително, дори повече от това. Честно казано, разочарован съм.

– Все пак Миньор контролираше топката през голяма част от двубоя и създаде доста положения. Това ли ще бъде обликът на отбора през сезона? Имаше ли и известно подценяване на съперника?

– Подценяване не трябва да има. Недопустимо е. Всеки съперник заслужава уважение. Отново ще повторя – най-важното е отношението. В Трета лига има много тежки терени и често няма да можем да играем футбола, който искаме – с продължително владение на топката, контрол и постепенно изграждане на атаките. В такива мачове решаващи стават характерът, борбата, желанието и мотивацията за победа. Когато тези качества липсват, няма как да се получат нещата. Точно това се случи днес.

– Последната контрола е у дома срещу Кюстендил. Това ли ще търсите най-вече – повече характер и желание за победа?

– Това трябва да го показваме във всеки мач – независимо дали е контрола или официална среща. Искам Миньор да изглежда по съвсем различен начин. Желанието ми е отборът да води играта, да контролира топката, да има трайно владение и търпеливо да изгражда атаките си. Когато се открие възможност, трябва да използваме скоростта си в последната третина. Разбира се, за това е нужно време. Ние сме нов отбор. Но това не е оправдание. Желанието, отношението и характерът не зависят от това дали един състав е нов. Те или ги имаш, или ги нямаш.

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