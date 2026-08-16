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Миньор със силен мач, но не успя да пречупи Беласица

  • 16 авг 2026 | 00:40
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Миньор със силен мач, но не успя да пречупи Беласица

Миньор (Перник) завърши наравно 1:1 в домакинството си на Беласица (Петрич) от третия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата премина изцяло под диктовката на “чуковете”, но те пропиляха двуцифрен брой положения, включително и дузпа.

Още в 12-ата минута Светослав Диков можеше да изведе домакините напред, но ударът му от 12 метра попадна право в стража на Бела. В 14-ата минута Мартин Станчев отново беше в центъра на вниманието, след като успя със сетни усилия да избие отклонена от свой съотборник топка след центриране отляво на Мишел Борел. В 23-ата минута беше отсъдена дузпа за нарушение срещу Диков. Централният нападател изпълни, но ударът му мина над вратата. След още 3 минути той засече с глава центриране на Слишков, но отново не порази целта. В 42-ата минута Диков стреля от границата на наказателното поле, но и този удар мина над вратата.

Противно на логиката петричани поведоха 6 минути след началото на второто полувреме, когато Карачаканов центрира остро в наказателното поле, Росен Койчев изби в краката на Кристиян Бачев, който стреля, Койчев пак се намеси, но при втората добавка топката влезе във вратата. Почти моментално Виктор Василев изравни, а в 55-ата минута Миньор можеше да стигне до пълния обрат, но Мишел уцели напречната греда. В 60-ата минута негов удар от границата на наказателното поле беше спасен. В 76-ата минута отново Мартин Станчев се оказа последната преграда пред гола, като спаси удар на Диков от около 3 метра. От последвалия корнер домакините удариха втора греда в срещата.

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